Sensapolis Silent Party

Silent-Kopfhörer-Party – Der Partyspaß für jeden Musikgeschmack!

Bock auf eine Party, bei der DU die Musik bestimmst? Dann schnapp dir deine Freunde und komm zur ersten Silent Party im Sensapolis!

Drei Top-DJs bringen die Beats! Egal ob aktuelle Hits, Dance & House oder Rock & Pop - hier ist für jeden was dabei! Mit unseren kabellosen Kopfhörern kannst du jederzeit zwischen den Kanälen hin und her switchen und deine Lieblingsmusik feiern, so laut du willst! Ein Dancefloor mit 3 verschiedene Musikrichtungen also!