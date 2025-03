Informationen für Markthändlerinnen und Markthändler: Bitte beachten Sie, dass am Markttag keine Restplatzvergabe stattfindet. Wenn Sie Interesse an einem Restplatz haben, können Sie sich gerne im Voraus bewerben. Bitte geben Sie dabei die Standgröße, die verkauften Produkte und Ihren Strombedarf an.

Sie erreichen uns telefonisch unter der Nummer: 07021 502-553 oder per E-Mail unter markt(at)kirchheim-teck.de.