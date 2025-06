Fünfmal jährlich wird auf dem Reutlinger Marktplatz ein Jahrmarkt durchgeführt.

Eine breite Palette an Waren wird den Besuchern angeboten. Das Warenangebot reicht von Textilien für drunter und drüber, Schmuck, Keramikwaren, Bettwäsche, Kinderspielwaren etc. bis hin zu den köstlichen Leckereien an Imbiss- und Süßwarenständen