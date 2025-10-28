Krämermarkt

Das Marktgebiet erstreckt sich von der oberen Marktstraße über den Rathausplatz durch die Fußgängerzone.

s werden Marktbeschicker*innen und Händler*innen mit den unterschiedlichsten Waren erwartet, mit ihrem Sortiment, das von Socken und Unterwäsche bis zu Haushaltswaren, Gewürzen und Tee reicht. Für den kleinen Hunger locken außerdem Imbisse verschiedenster Art.

Die anliegenden Geschäfte werden hierzu gebeten, ihre Werbeflächen an diesem Tag für die Händler*innen frei zu halten.

Damit der Standaufbau für die Marktbetreiber*innen reibungslos erfolgen kann, werden die Anwohner*innen und Dauerparker*innen gebeten, ihre Autos bereits am Vorabend aus der Marktzone zu fahren.