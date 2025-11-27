Wir laden Sie herzlich ein zum Bummeln, sehen und gesehen werden, zum Kaufen und Genießen. All das und noch einiges mehr bietet Ihnen der Krämermarkt in Marbach am Neckar.

Zahlreiche Marktstände in der Fußgängerzone halten ein Angebot bereit, das (fast) keine Wünsche offen lässt.

Von A wie Autowachs bis Z wie Zwirn, von praktisch bis exotisch - für Jung und Alt, Groß und Klein, für männlich oder weiblich, für jede/jeden ist etwas dabei!

Und was der Krämermarkt nicht zu bieten hat, dass finden Sie garantiert in einem der attraktiven Einzelhandelsgeschäfte.

Nach Marktbesuch und Einkauf empfehlen wir Ihnen einen Spaziergang in unserer Altstadt, wo Sie manche Sehenswürdigkeit erwartet und einen Besuch in einem der einladenden Gastronomiebetriebe.

Sie kommen nicht aus Marbach, dann empfehlen wir Ihnen bequem mit Bus und S-Bahn anzureisen.