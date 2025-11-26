Krämermarkt

bis

Marktplatz Sindelfingen Marktplatz 1, 71063 Sindelfingen

Auf dem Marktplatz, dem Planiedreieck, im Bereich Untere Vorstadt und Kleine Mercedes-straße bieten ca. 55 Händlerinnen und Händler von 8 bis 18 Uhr die unterschiedlichsten Waren an.  

Um Fußgängerinnen und Fußgänger beim Besuch des Krämermarktes nicht zu gefährden, wird die Planiestraße (in der Regel Einbahnstraße) von 6 bis 19 Uhr für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Eine Durchfahrt in die Bahnhofstraße ist nicht möglich.  

Info

Marktplatz Sindelfingen Marktplatz 1, 71063 Sindelfingen
Märkte
bis
Google Kalender - Krämermarkt - 2025-11-26 08:00:00 Google Yahoo Kalender - Krämermarkt - 2025-11-26 08:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Krämermarkt - 2025-11-26 08:00:00 Outlook iCalendar - Krämermarkt - 2025-11-26 08:00:00 ical

Tags