Krämermarkt

Auf dem Marktplatz, dem Planiedreieck, im Bereich Untere Vorstadt und Kleine Mercedes-straße bieten ca. 55 Händlerinnen und Händler von 8 bis 18 Uhr die unterschiedlichsten Waren an.

Um Fußgängerinnen und Fußgänger beim Besuch des Krämermarktes nicht zu gefährden, wird die Planiestraße (in der Regel Einbahnstraße) von 6 bis 19 Uhr für den Verkehr in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Eine Durchfahrt in die Bahnhofstraße ist nicht möglich.