Krämermarkt

bis

Innenstadt Kirchheim unter Teck 73230 Kirchheim unter Teck

Von praktischen Haushaltswaren über schicken Schmuck bis zu angesagten Trendartikeln – hier gibt es alles, was das Shopping-Herz begehrt! 

Außerdem lockt der Markt mit süßen Leckereien, herzhaften Deien und klassischen Bratwürsten. 

Abgerundet wird das Angebot mit den Händerlinnen und Händlern des Wochenmarktes. Dort gibt es Blumengestecke und -arrangements sowie Obst, Gemüse und Käse aus teilweise biologischem Anbau. Die Vielfalt erstreckt sich über die gesamte Innenstadt! 

Info

bis
