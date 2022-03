Am Dienstag, 5. April findet in Güglingen der Oster-Krämermarkt statt. Die fliegenden Händler aus der näheren und weiteren Umgebung bevölkern mit Ihren Verkaufsständen die Marktstraße. Dort bieten sie von 8.30 Uhr bis 18 Uhr ihre Waren an. Es gibt unter anderem Artikel des täglichen Bedarfs und Krimskrams, Textilien, Haushaltswaren, Gewürze sowie Imbissstände.

Es ist ganztätig kein Busverkehr in der Innenstadt. Die Ausweichhaltestelle ist an der Haltestelle „Schulzentrum“ an der Weinsteige eingerichtet.