Theater 'Das Bodenpersonal'

Das Bodenpersonal

Die beiden Engel Toni und Flori gehören zum himmlischen Bodenpersonal und werden auf die Erde geschickt, um in brenzligen Situationen zu helfen. Einsatzgebiet von Toni und Flori ist die Schwäbische Alb und so sprechen die beiden natürlich auch fließend schwäbisch. Ihr Landeplatz liegt auf der Schwäbischen Alb. Als sie den Auftrag erhalten, alle alten Videoaufzeichnungen mit ihren sämtli[1]chen Einsätzen zu digitalisieren, lassen sie ihre speziellen Missionen Revue passieren. In einer gelungenen Mischung aus Filmschau und Bühnenshow nehmen die beiden Engel dabei die Zuschauer mit auf ihre irdischen Ausflüge – von Rottenburg bis Rom. Was sie dabei erleben und wie sie mit unter[1]schiedlichsten Situationen umgehen, macht nachdenklich, ist urkomisch und auch manchmal bitterböse. Sie sind eher menschlich als engelsgleich – und halten so unfreiwillig der Gesellschaft den Spiegel vor. Eine Produktion des Vereins „kunst.dialog.schaffer e.V.“ von und mit Berthold Biesinger und Gerd Plankenhorn vom Theater Lindenhof sowie Karl Stefan Rösser.

Idee und Umsetzung: Berthold Biesinger, Gerd Plankenhorn, Karl Stefan Röser.

Es spielen: Berthold Biesinger, Gerd Plankenhorn

Eine Aufführung mit dem Theater Lindenhof Melchingen