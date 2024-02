Jumping fingers 2024 - Lucas Campara Diniz (Gitarre)

Geboren in Südbrasilien fand Lucas Campara Diniz, unter dem musikalischen Einfluss der Gaucho - Traditionen seiner Familie, schon frühzeitig zur Gitarre. Schnell zeichneten sich erste Erfolge ab. 2013 gewann er den 1. Preis beim Av Rio Gitarrenwettbewerb, beim Sebastian Benda Musikwettbewerb und beim Internationalen Gitarrenwettbewerb Fred Schneiter. Ein Jahr später gab er seine erste internationale Tournee in Chile. Dort spielte er u.a. als Solist mit dem Orquesta del Maule. Heute konzertiert er regelmäßig in den bedeutendsten Musikfestivals in ganz Europa. Mit dem Quartett Passo Avanti oder seinem Duo mit der Schlagzeugerin Vivi Vassileva trat er schon in Grafenegg, beim Kissinger Sommer, im Rheingau Musik Festival, bei den Europäische Wochen, beim Gitarrenfestival Saitensprünge, beim Moselmusikfestival oder dem Schleswig-Holstein Musikfestival auf. Ein wichtiges Anliegen ist es ihm, das klassische Gitarrenrepertoire weiter voran zu bringen. Mit Eigenkompositionen wie z.B. seiner Sonata für Solo Gitarre, oder auch durch enge Zusammenarbeit mit anderen Komponisten trägt er wesentlich zur Entstehung neue Werke für die Gitarrenliteratur bei. In Kooperation mit dem Wiener Konzerthaus gab er für sein Duo zwei Werke in Auftrag. Die “Sonate für Vibraphon und Gitarre” von Javier Contreras und die “Drei Brasilianische Legenden” von Sergio Assad brachte er dort im Herbst 2020 zur Uraufführung. 2018 nahm er ein Soloalbum mit der Musik von Atahualpa Yupanqui auf und 2019 das dritte Passo Avanti-Album „Vom Suchen und Finden - Begegnungen mit Mozart“.