Theater in Pfahlheim - Drei Weiber und ein Gockel

Schwank in 3 Akten von Erich Koch

Oma Frieda wohnt mit ihren beiden Nichten Lena und Irmi auf ihrem Bauernhof. Außer dem Knecht Anton „Hühnertoni“, sind am Hof keine Männer erwünscht. Ihre beiden Nichten halten sich die Männer durch einen gepflegten bäuerlichen Duft vom Leibe. Zwei fremde Männer sowie die Nachbarin Gunda sind gezwungen, aufgrund eines aufziehenden Gewitters, eine Nacht am Hof zu verbringen. Da Friedas Übernachtungseinteilung eine andere ist, als es sich die Gäste wünschen, sind natürlich allerlei Verwirrungen und Verwechslungen vorprogrammiert. Eine turbulente Nacht beginnt, die den Hof zum Wanken und Oma Frieda an den Rand des Wahnsinns bringt…