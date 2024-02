Theater für die ganze Familie - Lahme Ente, blindes Huhn

Lahme Ente, blindes Huhn

von Ulrich Hub | für Menschen ab 5 Jahren in einer Aufführung des Theaters der Stadt Aalen.

Lahme Ente trifft blindes Huhn. In einem Hinterhof begegnen sich zwei Figuren, die eine düster, die andere ein Sonnenschein, und beide begeben sich gemeinsam auf die Reise. Auf der Suche nach dem Ort, an dem ihr größter Wunsch sich erfüllen soll, durchqueren sie den dunkelsten Wald, überwinden eine abgrundtiefe Schlucht und erklimmen den höchsten Berg. Und entdecken am Ziel ihres Abenteuers ein Geheimnis.

Für seine zwei tierischen Antihelden hat Autor Ulrich Hub eine bezaubernde Freundschaftsgeschichte und gleichzeitig ein lebendiges Plädoyer für die Kraft der Fantasie geschrieben.

Info und Karten zu 7 Euro (Einheitspreis) Tourist-Information, Tel.: 07961/84303, tourist@ellwangen.de, sowie an der Abendkasse. Änderungen vorbehalten.