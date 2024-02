Am Samstag, 16. März 2024, findet der 10. Ellwanger Sparkassen-Lauf in den Frühling statt. Die Leichtathletik-Abteilung der DJK-SG Ellwangen e.V. lädt hierzu herzlich ein. Laufeinsteiger, Hobbyläufer, Familien, Schulklassen, Betriebs- und Vereinsmannschaften sind genauso willkommen wie Walker oder ambitionierte Laufsportler. Die abwechslungsreiche Laufstrecke führt durch den Ellwanger Galgenwald. Start und Ziel ist an der Rundsporthalle. Die Veranstaltung beginnt um 13:00 Uhr mit den EnBW ODR-Schülerläufen (Jahrgänge 2009 und jünger) über ca. 0,8 km. Um 13:30 Uhr fällt der Startschuss für den Stadtwerke-Hobbylauf (auch Walking und Nordic Walking) über 5km. Der Sparkassen-Hauptlauf über 10km startet um 14:15 Uhr. Die größte Mannschaft erhält einen Sonderpreis, alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde. Infos zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Online-Anmeldung unter www.leichtathletik-ellwangen.de.