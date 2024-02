Kleinkunst im Stiftsbund - Michael Krebs

Michael Krebs - "Da muss mehr kommen" - Die 20-Jahre-Jubiläumstour

Ich kann es selbst kaum glauben: Im April 2004 hatte mein erstes

Soloprogramm Premiere. Und zack, nur ein paar tausend Tourtage später, ist

das plötzlich 20 Jahre her.

Was für eine Zeit! Fulminante Konzerte, kuriose Anekdoten und verstörend

viele geschmacklose Hotelzimmer haben sich in diesen Jahren auf Tour in

meinem Leben angesammelt. Ich bin wahnsinnig glücklich darüber, so lange

schon meinen Traumberuf ausüben zu können.

Deshalb möchte ich mein Jubiläum da feiern, wo ich am liebsten bin: Mit euch

und auf der Bühne. Da, wo die Magie entsteht und aus müden Augen

leuchtende Augen werden. Wo sich im Publikum der Gedanke „Hoffentlich

geht das nicht so lange“ verwandelt in den reinen Spaß am Leben.

Das wird ein rauschender Abend, prallvoller mit neuen Liedern, urkomischen

Geschichten und dem Besten aus den letzten 20 Jahren. Persönlich, nah und

groovend komisch. Und mit jeder Menge Improvisation natürlich, damit jeder

Abend einzigartig bleibt. Ich freu mich riesig auf euch!

„Krebs bietet intelligentes Kabarett, hochmusikalisches Entertainment und

überrascht mit fast jedem Song.“

Wolfgang Rumpf, Liederbestenliste

„... pianistisch und beim Songwriting macht ihm kaum einer etwas vor.“

Oliver Hochkeppel, Süddeutsche Zeitung

„Michael Krebs rockt den Saal mit seinem furiosen Klavierspiel und seinen

Songs. Rock, Pop, Klassik, Jazz, Musical oder Hip Hop: Krebs kann einfach

alles.“

Reiner Lang, Hohenloher Zeitung