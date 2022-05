Kräte oder Frosch? Schlange oder Eidechse? - Unsere heimischen Amphibien und Reptilien

Sind Blindschleichen Schlangen und Molche mit Fröschen verwandt? Was sind Unken und was haben Salamander mit Feuer zu tun? Viele Fragen tun sich auf, wenn man unsere heimischen Amphibien und Reptilien einmal genauer betrachtet. Gerade in den Som-mermonaten sind die wärmeliebenden Tiere besonders gut zu sehen und hören. Eidechsen und Schlangen entdeckt man nun häufig beim Sonnenbaden und manch lauer Sommerabend wird von einem Froschkonzert untermalt. Doch diese Tiere haben noch viel mehr zu bieten: sie führen Doppelleben, haben eingebaute Navigationssysteme, können bei Gefahr Körperteile abwerfen und brauen ihr eigenes Gift.