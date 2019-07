Kräuterkunde Einst und Heute

Praktischer Einstieg in die Kräuterkunde, eine Klostergarten- und Wildkräuterführung.

Düfte, Farben, Formen, göttliche und teuflische Kräfte in den Pflanzen: Die Führung ist eine Zeitreise in die Welt des Mittelalters, als sich die Menschen noch ganz eins mit der Natur fühlten. Zeitzeugen wie Walahfried Strabo und Hildegard von Bingen erzählen davon. Doch was ist heute noch über die Heilkräfte der alten Kloster- und Wildpflanzen bekannt? Und wie werden sie angebaut, gepflegt, geerntet und angewendet?

Referentinnen: Dipl.-Ing. für Gartenbau Ortrud Grieb und Dipl.-Freizeitpädagogin Regina Zumach-Lux

Telefonische Anmeldung erforderlich!