Mit den Frühlingskräutern bietet uns die Natur vieles z.B. Vitamine, Mineralstoffe und Co. was wir nach der Winterzeit brauchen, um wieder in Schwung zu kommen.

Lassen Sie sich überraschen, was wir außer Gänseblümchen und Sauerampfer auf dem Butterbrot sonst noch verkosten können.

Messer und Schneidebrettchen bitte mitbringen.

Kursleitung: Karin Weydmann-Sziel und Uschi Lux