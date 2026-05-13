Rock ‘n‘ Roll.

Wenn man Rock ’n’ Roll einen anderen Namen geben will, muss man ihn „Krüger Rockt!” nennen – frei nach John Lennon. Krüger Rockt! Die schärfste Rock ’n’ Roll-Band seit Einführung der Anschnallpflicht. Elvis kann post mortem froh um das Glück seiner frühen Geburt sein. Die abgefahrenste Rock ’n’ Roll Show südlich von Spitzbergen. Ziehen Sie sich nicht zu warm an, denn es wird heiß, ganz heiß.