Krümel Club - Tanzalarm für Kids!

Für Kinder von 3-8 Jahren.

Was verbindet alle Menschen – egal ob klein oder groß, laut oder leise, dick oder dünn oder irgendetwas dazwischen? Musik! Musik kennt keine Grenzen. Sie bringt Menschen zusammen, lässt uns den Beat im Herzen spüren und schafft Momente voller Freude, Begegnung und Gemeinschaft. Genau das wollen wir bei unserer Kinderdisco erleben.

Freut euch auf einen Nachmittag voller Musik, Bewegung und guter Laune: mit einer großen Tanzfläche, einer glitzernden Discokugel, Luftballons, bunten Tanztüchern und farbenfrohen Drinks. Dazu gibt es die beste Musik zum Tanzen, Hüpfen und Mitsingen.

Während die Kinder die Tanzfläche erobern, können sich die Begleitpersonen bei Kaffee und Kuchen entspannen, ins Gespräch kommen und die fröhliche Atmosphäre genießen.

Wir möchten gemeinsam das Leben feiern, uns begegnen, neue Menschen kennenlernen und erleben, wie vielfältig und bunt unsere Welt ist. Jede und jeder bringt seine eigene Geschichte, seine eigene Perspektive und seine eigene Realität mit – und genau das macht unser Miteinander so spannend und wertvoll.

Kommt vorbei und seid Teil dieser besonderen Kinderdisco. Lasst uns gemeinsam tanzen, lachen und erleben, wie Musik Menschen verbindet. Alle sind herzlich willkommen!

Unser Dj:

Mit ganz viel Energie und Spaß am Quatsch spielt Miricle Musik für kleine Menschen so, dass es auch den Größeren Spaß macht. Miricle spielt keinen gutschi-gutschi-over-the-top Unsinn, sondern nimmt ihre Audience ernst. Euch erwartet ein wilder Mix aus Songs zum Mitsingen, Tanzen, Hüpfen und Spaß haben. Sowohl Altbekanntes als auch neue Lieblingslieder.