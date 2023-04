Diese Band ist wie ein Feuerwerk! Wenn Heinz Ratz erzählt, kann man nicht weniger als einen Abenteuerroman erwarten.

Was haben die Damen und Herren dieser Band nicht alles erlebt und bewirkt? Nicht nur Tourneen in Schottland und Island, nicht nur Auftritte mit so unterschiedlichen Musikern und Bands wie Slime, Sarah Connor, Chumbawamba oder Hannes Wader, nicht nur die spektakulären Aktionen seines moralischen Triathlons, in denen Ratz an drei aufeinander folgenden Jahren 1000 km für Wohnungslose durch Deutschland lief, mehr als 850 km durch deutsche Flüsse für den Umweltschutz schwamm, 7000 km im Winter mit dem Fahrrad für eine gerechtere Flüchtlingspolitik fuhr, im nächsten Jahr auf selbstgebauten Flößen von Nürnberg nach Berlin fuhr, um auf die Situation geflüchteter Frauen aufmerksam zu machen und ganz nebenbei noch Puppenspieler*innen und Akrobat*innen in die Flüchtlingslager einlud, anschließend sein großes Europaprojekt begann, dann mit Konstantin Wecker das “Büro für Offensivkultur” als musikalische Eingreiftruppe für gesellschaftliche Notfälle schuf, einen sechsstelligen Betrag für bedrohte selbstverwaltete Jugendzentren in Ostdeutschland sammelte, zu Coronazeiten die mobile “Liedermacher-Überlebens-Bühne” kreierte und im vergangenen Jahr zum Schutz der Schmetterlinge und Insekten bundesweit aufspielte. 20 Jahre Abenteuer und Aktionen in einem Satz! Wow!

In der Rätsche gibt es einen Querschnitt aus seinem Programm und viele schillernde Anekdoten. Wir dürfen uns auf einen unvergleichlichen Abend mit dem unvergleichlichen Heinz Ratz und seiner Band freuen!