Nicht nur starke und kritische Texte, auch gänsehauttreibender Harmoniegesang, eine Rockröhre und ein lyrischer Mezzosopran: Inka Kuchler und Irene Schindele gelingt als Vivid Curls die Kombination von Anspruch und Inhalt mit wunderschöner Melodik, abwechslungsreichen Rhythmen und fein herausgearbeiteten Songperlen. So entsteht eine Mélange aus Liedermachertum und Folkrockmusik, die das Publikum träumen lässt, es nicht selten auch aufrüttelt und zuletzt neu inspiriert nach Hause gehen lässt.

Seit 20 Jahren touren die beiden Lockenköpfe durch Deutschland, haben großartige Bühnen bespielt, waren bei Songs an einem Sommerabend dabei, haben Musik für einen Kinofilm geschrieben und standen mit Konstantin Wecker im Studio und auf der Bühne.

Mit Markus Wohner am Schlagzeug, Helmuth Baumann am Bass und Florian Hirle an der Gitarre steht Vivid Curls eine exzellente Band zur Seite, die mit überschwappender Spielfreude und einfallsreichen Arrangements die Stücke der Songpoetinnen veredelt.

Ein musikalisches Live-Programm, wie es facettenreicher kaum sein könnte. (Stefan Drescher, Allgäuer Zeitung Kaufbeuren)

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.