Von Innsbruck nach Amsterdam – 1500 km Fahrrad-Konzertreise im Sinne der Nachhaltigkeit. Nach dem großen Erfolg seiner ersten ReCycling Tour geht der international gefeierte Perkussionist und Handpan-Pionier Manu Delago und seine Band jetzt noch einen Schritt weiter: Unter dem Motto „From the Alps to the North Sea“ führt die Route ab 1. Juni 2023 dieses Mal von Innsbruck über München, Geislingen, Frankfurt und Köln in die Fahrradstadt Amsterdam.

Wie auch die Tour in Österreich 2021 soll die Konzertreise Nachhaltigkeit auf ganzer Linie vermitteln. „Es ist uns wichtig, dass die ReCycling Tour keine Eintagsfliege bleibt. Ziel der außergewöhnlichen Tournee ist es, Menschen zu inspirieren, ihr Leben umweltfreundlicher zu gestalten.“

Neu im Team ist Sängerin und Multiinstrumentalistin Isa Kurz, mit der sich Delago bereits seit 15 Jahren die Bühne teilt. Sie wirkt auch auf der Single „From the Alps to the North Sea“ mit, die am 14. April erscheint.

Die Idee zur ReCycling Tour hatte Delago aufgrund seiner zahlreichen internationalen Auftritte mit Musiker*innen wie Björk, Olafur Arnalds und Anoushka Shankar und eigenen Projekte. „Die vielen Flüge und Busfahrten haben mich zum Nachdenken gebracht, wie ich als Musiker zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz beitragen kann.“ Mit eigens angefertigten Fahrradanhängern werden sämtliche Musikinstrumente und die Ausstattung für die Live-Auftritte transportiert. Zudem können die Akkus für das Elektronik- und Lichtequipment unterwegs mit Solarpaneelen aufgeladen werden.

Während der gesamten Tour achtet die Crew auf Verwendung von nachhaltigen Produkten und Materialien, regionalen Produkten beim Catering sowie Müll- und Plastikvermeidung bei den Veranstaltungen. Die Konzertbesucher*innen werden ermuntert mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad anzureisen.

Line-up:

Manu Delago (Handpan, Drums & Team Captain)

Isa Kurz (Violin, Piano & Vocals)

Alois Eberl (Trombone & Supplies)

Simon Schindler (Solar & Lights Engineer)

Lukas Froschauer (Sound Engineer & Navigator)

Simon Rainer (Photos & Videos)

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem ADFC Göppingen/Geislingen.