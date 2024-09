Neugier lockt den Waisenjungen Krabat zu der gefürchteten Mühle am Koselbruch. Dort wird ihm ein schönes und leichtes Leben versprochen – doch der unheimliche Müllermeister birgt dunkle Geheimnisse: Das Mahlwerk ist ein Hort der schwarzen Magie. Wie die sieben anderen Gesellen muss Krabat nun seinen eigenen Weg finden: Was ist er bereit, für Macht und Einfluss zu opfern? Wer will er sein und welche Bedeutung haben Vertrauen und Zusammenhalt, wenn es um den eigenen Vorteil geht? Nur die bedingungslose Freundschaft eines Mädchens kann Krabat aus der Verstrickung mit dem Bösen retten.

Altersempfehlung: ab 12 Jahren