Einführungsvortrag: 19.00 Uhr im Kleinen Saal

Der 14-jährige Waisenjunge Krabat beginnt eine Müllerlehre. Die Mühle erweist sich auch als düstere Zauberschule, in der der Meister seine Mühlknappen in Schwarzer Magie unterrichtet. Zunächst gefällt die Ausbildung Krabat – ihn fasziniert die Macht, die man über Menschen erlangen kann. Doch nach einem Jahr geschehen erschreckende Dinge, die Krabat schwer verunsichern. Er beginnt zu verstehen, dass der Meister sich dem Bösen verschrieben hat und seine Macht nur auf Kosten der Gesellen erhalten kann. Krabat beschließt, ihm die Stirn zu bieten, übt sich in der Schwarzen Kunst und wird sein bester Schüler. Kraft gibt ihm die Liebe zu einem Mädchen aus dem Dorf, mit dem er sich heimlich trifft. Einer der Gesellen vertraut Krabat etwas Wichtiges an: Die Liebe eines Mädchens zu einem der Müllerburschen kann den Meister besiegen. Dazu muss das Mädchen aber eine Probe auf Leben und Tod bestehen. Krabat ringt mit sich, ob er das seiner Freundin zumuten darf ...