Am Sonntag, den 13.10.2019 besuchen uns Andrea Apostoli und sein Orchester zu einem Krabbelkonzert. Eingeladen sind alle Eltern mit ihren Kindern im Alter zwischen 0-3 Jahren. Die Musiker gruppieren sich um die Familien herum, und wenn die Instrumente einsetzten, wird es plötzlich ganz still. Es entsteht ein Dialog zwischen Orchester und kleinen Zuhörern. Lassen Sie die Welt für eine Stunde draußen, tauchen Sie ein in die Klänge der Musik und genießen Sie ein Gefühl der Entspannung zusammen mit Ihrem Kind.