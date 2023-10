Mellow Magic - "Blow Your Mind! - Magie & Illusionen Live !"

Die preisgekrönten Illusionen des sympathischen Magiers im Kapuzenpulli sind visuell, sehen aus wie Kameratricks, passieren aber in echt!

In seiner aktuellen Tournee „Blow Your Mind“ treffen neuartige, holographische Video- und Projektionseffekte auf handgemachte Magie und interaktive Kunststücke, in denen das Publikum seine Wahrnehmung selbst austricksen wird! Mellow erweckt Polaroid-Fotos zum Leben und bringt nur mit dem Klang einer Ukulele hartes Metall zum Schmelzen. Er bricht in den Tresor einer Banknotendruckerei ein und verwandelt einfaches Papier in endlosviele Geldscheine! Spätestens, wenn unzählige Glühwürmchen durch den Raum fliegen, und er am Ende in einer Seifenblase davon schwebt wird klar-das ist keine normale Zaubershow! Was ist echt, was ist Illusion? Wenn visuelles Entertainment und kreative Zauberkunst miteinanderverschmelzen, spielt das keine Rolle mehr: Denn diese Show macht einfach nur Spaß- und zwar der ganzen Familie. Feel-Good-Magic zum Lachen und Staunen!