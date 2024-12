Kraft für Neues - Zuversicht gewinnen für das, was vor uns liegt

Nach dem Jahreswechsel liegt es nahe, Kraft zu tanken für das, was vor uns liegt. Unterstützt durch vielfältige Inspirationen und eine gehörige Portion Humor, nehmen wir automatisierte Verhaltensmuster in den Blick. Die Fähigkeit, Dinge auch anders wahrnehmen zu können, trägt wesentlich dazu bei, das innere Gleichgewicht zu erhalten und so der Schnelllebigkeit und Reizüberflutung unserer Alltagswelt etwas entgegenzusetzen.

Referent: Dr. Michael R. Schwelling