Kraichgau-Wiesn

bis

Wiesn-Stimmung mitten im Kraichgau.

Freut euch auf ein unvergessliches Oktoberfest voller Stimmung, Genuss und guter Laune!

Zum ersten Mal steigt in Sinsheim das Mega-Event für die ganze Region: die Kraichgau-Wiesen! Von 3. bis 19. Oktober 2025 wird das Festzelt zum Epizentrum der Gaudi – mit Live-Bands, die euch garantiert nicht sitzen lassen, zünftigen Schmankerln, maßweise Bier und Wein aus der Region und jeder Menge Wahnsinn in Lederhosn und Dirndl.

O’zapft is – und des bleibt’s auch! Kommt vorbei, bringt eure Feierlaune mit und zeigt, wie der Kraichgau Oktoberfest kann. Das wird legendär!

Auf euer Kommen freut sich das Team der Kraichgau-Wiesen

Info

Sinsheim 74889 Sinsheim
Konzerte & Live-Musik
Tags