Tanzsport vom Feinsten bietet der Tanzsportclub Rot-Gold bei dem Kraichgauer Turniertag.

In der schönen Athmosphäre der vereinseigenen Clubhalle kann man hochklassiges Tanzen bestaunen. Viele Heimpaare präsentieren sich im Standardtanzen dem Publikum und den fünf Wertungsrichtern. Wunderschöne Kleider, stilvolle Tanzfräcke und harmonisches Tanzen werden mit viel Tanzfreude vorgeführt. Für gute Musik, leckeres Essen und Parkplätze vor der Halle ist bestens gesorgt.