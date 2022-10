Volkstrauertag - Gedenken an Opfer von Krieg und Gewalt

Jedes Jahr verlieren Menschen ihr Leben durch Krieg und Gewalt. Am Volkstrauertag wird an sie gedacht und zum Frieden gemahnt.

Am Volkstrauertag denkt man an Gewaltopfer aller Nationen. Ursprünglich wurde der Gedenktag für die über 2 Millionen gestorbenen Soldaten im Ersten Weltkrieg initiiert. Ein Jahr nach dessen Ende 1918 schlug der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge diesen Ehrentag vor. Inzwischen wird auch um die Toten des zweiten Weltkriegs und der Kriege danach getrauert. Außerdem ist der Volkstrauertag ein Tag, der zu Versöhnung, Verständigung und Frieden mahnt. Wie feiert man den Volkstrauertag? Seit 1993 wird am Volkstrauertag in der Neuen Wache ein Kranz niedergelegt. Die Neue Wache ist die zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland. (Bundes-)Behörden, Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts beflaggen auf halbmast.

Auch in Schwäbisch Hall finden an diesem Tag Gedenkfeiern statt. Die zentrale Feier beginnt um 11.30 Uhr vor der Aussegnungshalle auf dem Waldfriedhof. Oberbürgermeister Daniel Bullinger wird in einer Gedenkrede an die Toten erinnern. Auf den Friedhöfen in Hessental, Bibersfeld, Gottwollshausen, Sittenhardt, Sulzdorf und Eltershofen finden an diesem Tag ebenfalls Gedenkfeiern statt. Weitere Kranzniederlegungen ohne Gedenkfeiern finden in Gelbingen, Tüngental und Weckrieden statt.

Die genauen Zeiten der Gedenkfeiern werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Waldfriedhof Schwäbisch Hall

11.30 Uhr Zentrale Gedenkfeier der Stadt vor der Aussegnungshalle mit anschließender Kranzniederlegung

Hessental

10.00 Uhr Katholischer Gottesdienst in St. Maria

11.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst in der Matthäuskirche

12.00 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof

Bibersfeld

10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst

11.00 Uhr Gedenkfeier vor der Kirche am Ehrenmal

Gottwollshausen

10.00 Uhr Gottesdienst

Gedenkfeier im Anschluss an den Gottesdienst am Kriegerdenkmal Gottwollshausen

Sittenhardt

11.30 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof

Sulzdorf

10.00 Uhr Evangelischer Gottesdienst

11.15 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof

Eltershofen

10.30 Uhr Evangelischer Gottesdienst in Gelbingen

11.30 Uhr Gedenkfeier auf dem Friedhof in Eltershofen

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu den Gedenkfeiern eingeladen.

Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen!