× Erweitern Kraut- und Rübenmarkt

Die Sommerferien neigen sich ihrem Ende zu. Ein Grund für Traurigkeit? In Künzelsau sicherlich nicht, denn am letzten Samstag vor Schulbeginn, am 10. September 2016 ab 9 Uhr werden viele Mitgliedsgeschäfte der Werbegemeinschaft Künzelsau hochwertige Markenprodukte für "nen Appel und n Ei" vor ihren Läden anbieten.

Zwar gibt es weder Kraut noch Rüben zu kaufen, dafür aber das eine oder andere Schnäppchen: ein Paar Sommerschuhe zu Tiefstpreisen hier, Kurzarmhemden oder Herrenhosen in schöner Auswahl dort, sowie aktuelle Damenoberbekleidung. Denn auch dieses Jahr wird es noch den einen oder anderen sonnigen Herbsttag geben; ein paar Teller für den neuen Studentenhaushalt oder eine neue Backform und Kinderspielzeug vom anderen Ende der Hauptstraße; auch Schmuck oder antiquarische Bücher werden zu finden sein. Und das alles zu einem sensationellen Preis. Nebenbei können sich die Besucher bei einem Eis oder Mittagessen von den Künzelsauer Gastronomen verwöhnen lassen. So wird das letzte Ferienwochenende traditionell zu einem Einkaufsspaß mit Freunden, Bekannten oder der ganzen Familie in der Künzelsauer Innenstadt.

Künzelsau und die Geschäftsinhaber freuen sich über zahlreiche Besucher.