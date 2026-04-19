KRB - Kaisemer Revival Band

Es gibt da diese Geschichte vom Segelschiff, bei dem im Laufe der Jahre alle Planken ausgetauscht worden waren und die Mannschaft sich fragte, ob es dennoch dasselbe Schiff sei.

Ähnlich ist es der KRB, bei der kein Gründungsmitglied mehr an Bord ist. Ist es dennoch die KRB? Wir denken, ja.

Der Wechsel einzelner Bandmitglieder hat nie das Ganze in Frage gestellt, im Gegenteil.

Immer noch ist es die eigene Interpretation bekannter und weniger bekannter Hits aus über 40 Jahren Rock, Pop und Blues, die uns ausmacht.

Immer noch sind es Spielfreude und Bühnenpräsenz, die unsere Auftritte auszeichnen.

Aber überzeugt euch doch am besten selbst, im Vier Peh, unserem „Wohnzimmer“…