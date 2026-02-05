KreaKtiv-Treff in Tauberbischofsheim

Allgemeine Info zum KreaKtiv-Treffen im KunstWERK

(Atelierhaus des Kunstvereins Tauberbischofsheim e.V.

KreaKtiv-Nachmittage im KunstWerk, Eichstr. 5

regulär: 1. und 3. Mittwoch im Monat (außer Schulferien)

Ausnahmen / Zusatztermine – je nach Verabredung)

Zeiten: 15:30 – 17:30

Anfrage per Mail atelier@gunterschmidt.de

Leitung: Gunter Schmidt und Barbara Holzer

Unser KreaKtiv-Treff ist grundsätzlich ein freies, also kein schulisch verpflichtendes Treffen.

Wer kommt, bezahlt jeweils 3 Euro. Gelegentlich fällt eine kleine Gebühr für Material an.

Wir lassen Kinder ab 8 Jahren zu. Das Altersspektrum geht bis ca. 13 J. Unser „Programm“ besteht in einem Wechsel aus Malen, Basteln und skulpturalem Gestalten, z.B. Specksteinbearbeitung oder Formen mit Modelliermasse.

Die Zahl der Teilnehmenden kann pro Treffen variieren. Unsere Kapazität ist jedoch auf maximal 15 Teilnehmer beschränkt.

Anmeldung per Mail bei Gunter Schmidt einen Tag vor demTermin ist daher wichtig. Weil es immer mal eine kleine Fluktuation gibt, können wir von Fall zu Fall einzelne Neulinge integrieren.

Auf Anfrage können im KunstWERK auch Kindergeburtstage stattfinden.