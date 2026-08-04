Allgemeine Informationen zum KreaKtiv-Treffen im KunstWERK (Atelierhaus des Kunstvereins Tauberbischofsheim e.V.)

KreaKtiv-Nachmittage im KunstWerk, Eichstr. 5, finden regulär jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat (außer in den Schulferien) statt.

Ausnahmen bzw. Zusatztermine – je nach Vereinbarung

Zeiten: 15:30 – 17:30 Uhr

Anfragen bitte per Mail an: atelier@gunterschmidt.de

Leitung: Gunter Schmidt und Barbara Holzer

Der KreaKtiv-Treff ist grundsätzlich ein freies, also kein schulisch verpflichtendes Treffen.

Geeignet für Kinder von 8 bis ca. 13 Jahren.

Das Programm besteht in einem Wechsel aus Malen, Basteln und skulpturalem Gestalten, z.B. Specksteinbearbeitung oder Formen mit Modelliermasse.

Die Zahl der Teilnehmenden kann pro Treffen variieren. Die Kapazität ist jedoch auf maximal 15 Teilnehmer beschränkt.

Eine Anmeldung per Mail bei Gunter Schmidt einen Tag vor dem jeweiligen Termin ist daher sehr wichtig. Da es immer mal eine kleine Fluktuation gibt, können wir von Fall zu Fall auch einzelne Neulinge integrieren.

Zusätzlich können auf Anfrage auch Kindergeburtstage im KunstWERK stattfinden.