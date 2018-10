Kreatiefer Weihnachtsmarkt

Weihnachtsmarkt goes Kreatief. Auch beim vierten "kreatiefen" Weihnachtsmarkt werden wieder handwerklich gefertigte Werke im stimmungsvollen Ambiente des Kreatief-Kellers präsentiert. Die von drei Freundinnen mit viel Liebe gemachten Adventsgestecke, Dinge aus Holz, Stoff, Papier, Beton u.v.m. laden zum Stöbern, Schauen und Kaufen ein. Bereits am Freitagabend kann man zudem in gemütlicher Atmosphäre verweilen und sich bei Tee und Gebäck auf die besinnliche Adventszeit einstimmen lassen.

Freitag 30.11.2018 ab 18 Uhr

Samstag 01.12.2018 ab 14 Uhr

Sonntag 02.12.2018 ab 11 Uhr