Kreationen in Acryl

Vor 4 Jahren war Emi Gottwald mit ihren Werken schon einmal zu Gast im „Fränkischen Hof“ Bad Rappenau und möchte mit einer erneuten Ausstellung ihre Weiterentwicklungen präsentieren.

Ihre Leidenschaft und Kreativität kennt keine Grenzen. Und so gibt auch schon wieder ein neues künstlerisches Projekt, das Gestalten mit Aluminiumdraht und ganz besonderem Papier. Zauberhafte Blumen, Skulpturen aus Draht geflochten und wunderschöne Schmuck-Ideen, wie Armreife, Halsketten, Finger- und Ohrringe, werden künstlerisch gedreht und zu wunderschönen Formen verarbeitet.

Die Ausstellung „Kreation in Acryl“ wird am Samstag, dem 06.09.2025 um 15.00 Uhr mit einer Vernissage eröffnet. Anschließend ist die Ausstellung bis einschließlich 12.10.2025 jeden Samstag & Sonntag von 14.00 – 17.00 Uhr geöffnet. Emi Gottwald wünscht Ihnen viel Freude beim Besuch ihrer Ausstellung. Alle Werke in der Ausstellung können zu einem erschwinglichen Preis käuflich erworben werden. Der Eintritt ist frei!