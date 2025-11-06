Kreativ durch das Jahr

Wir wenden uns den Schönheiten und den Besonderheiten der Jahreszeiten in künstlerischer Weise entgegen. Wir arbeiten mit Wasserfarben, Bleistift und Kugelschreiber.

Dabei schulen wir unser Auge für Perspektiven, die Farbenlehre und das Sachzeichnen wird uns ebenfalls vertraut werden. Die Freude und die persönliche Ausdruckskraft werden in allen Werken spürbar sein.

Die Materialkosten betragen 3 Euro pro Termin und der Maltisch wird für jeden Teilnehmer mit Liebe vorbereitet.

Dozentin: Isabelle Rothley M.A. Künstlerin und Psychologin. Erfahren in der Erwachsenenbildung und in der Schulpädagogik mit dem Schwerpunkt Kunst.