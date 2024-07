Kreativ mit Kuli: Zeichenwerkstatt für Erwachsene

Mit Joachim (Joe) Pfeifer, Gemeindediakon i.R.

Das klingt zunächst langweilig, aber sehen sie selbst, was in einem gewöhnlichen Kuli steckt. Bringen Sie bitte Ihren Lieblingskuli mit. Egal, ob er schwarz oder blau schreibt. In ca. 1,5 Stunden wollen wir erkunden, was man mit einem Kuli außer schreiben noch aufs Papier bringen kann.

Nach etwas "sehen" üben, werden wir verschiedene Schraffuren üben, um Flächen heller oder dunkler zu gestalten. Anschließend werden wir uns an einfache Gegenstände herantasten und zu Papier bringen.

Teilnehmerzahl: mind. 5 – max. 9; Dauer: ca. 90 min

Anmeldung bis 22. Juli.

Bitte per Mail an sommerprogramm-pliezhausen(at)web.de oder mit dem Anmeldeabschnitt, den Sie im Rathaus abgeben können.

Ort: Ev.-method. Kirche, Esslinger Straße 24