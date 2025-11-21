Kreativ-Workshop „Advent, Advent ein Lichtlein brennt…“

Kultur- und Eventscheune Esbach Esbach 2, 91550 Dinkelsbühl

Schon in den Kalender geschaut? Gestalte Du gemeinsam mit mir, in geselliger Atmosphäre deinen eigenen individuellen Adventskranz.

Für dich steht folgendes bereit:

Strohkranz, verschiedenes frisches Grün zum Binden, Naturmaterial, Draht & Werkzeug.

Ebenso stehen warme und kalte Getränke und eine CandyBar für Dich bereit.

Mitbringen darfst Du Deine Kerzen ebenso wie Dekomaterial welches Du zu Hause hast. Wir befestigen es zusammen auf Deinem Kranz.

