Kreativ-Workshop - Die Rose – Ihre Schönheit und ihr Nutzen

Die edle Rose oder die wilde Schönheit mit ihrem betörenden Duft! Keine andere Blume zieht den Menschen so in ihren Bann wie die Rose. In diesem Kreativ-Workshop zeige ich dir alles rund um die Rose.

Von einer schönen Tischdekoration über einen schnell gebundenen Rosenstrauß bis zum Rosensirup und Hagebuttenmark. Dazu betrachten wir die Rose und ihre unterschiedliche Heilwirkung. Du wirst überrascht sein, was diese Lady alles kann.

Natürlich kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz – Getränke und Snacks stehen für dich bereit.

Erlebe mit uns einen informativen Nachmittag in der rustikalen Kultur- und Eventscheune in Esbach bei Dinkelsbühl.

Wir freuen uns auf deine Anmeldung und wünschen dir heute schon viel Spaß dabei.