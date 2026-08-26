Kreative Auszeit zu zweit

Gemeinsam gestalten, formen und Einzigartiges erschaffen. In diesem Workshop können Kinder zusammen mit Mama, Papa oder einem anderen erwachsenen Lieblingsmenschen eigene Ideen in Ton umsetzen.

Ob ihr gemeinsam an einem Kunstprojekt arbeitet oder ganz individuell, ihr entscheidet selbst, ob ihr fachliche Unterstützung möchtet oder einfach in entspannter Atmosphäre kreativ sein wollt. Vorkenntnisse? Nicht nötig! Bringt nur Lust auf gemeinsames Gestalten und ein bisschen Neugier mit. Nach dem Kurs übernimmt die Kursleiterin das Glasieren und Brennen. Die fertigen Kunstwerke stehen zwei bis drei Wochen nach Kursende zur Abholung bereit. Der Abholtermin wird im Kurs bekanntgegeben.

Die Materialkosten von 15,00 € gelten pro Team und werden direkt mit der Kursleiterin abgerechnet. Anmeldeschluss und Stornierungsfrist: Eine Woche vor Kursbeginn.

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de