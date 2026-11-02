Kreative Auszeit zu zweit

Entdeckt gemeinsam die Freude am Malen! Ob als Team an einem Projekt oder jeder für sich, hier darf jeder nach seiner eigenen Idee und Stimmung gestalten.

Ich begleite euch gerne mit fachlichem Rat, damit eure Werke gelingen. Im Mittelpunkt stehen das gemeinsame Erleben und der Spaß am kreativen Ausdruck, ganz ohne Bewertung. Alle Materialien wie Leinwände, Acryl-, Aquarellfarben, Stifte, Tusche und mehr sind vor Ort vorhanden, inklusive Schutzkittel. Lasst euch inspirieren und genießt die gemeinsame Zeit!

Die Materialkosten von 10,00 € gelten pro Team und werden direkt mit der Kursleiterin abgerechnet. Anmeldeschluss und Stornierungsfrist: Dienstag vor Kursbeginn

Anmeldung bei der vhs unter Telefon 07931 574300, per E-Mail an vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de.