Kreative Bastelprojekte aus Papier

Dieser Kurs ist genau das Richtige für alle kleinen Heimwerker*innen, die Lust und Spaß am Basteln haben. Dieser Kurs bittet den Kindern die Möglichkeit ausgefallene kleine Verpackungen oder Wunschkarten zu basteln und die eigene Kreativität auszuleben. Es werden aus einem Blatt Papier oder aus Karton, wunderschöne Verpackungen für kleine Geschenke entstehen. Danach kann man alles mit viel Fantasie verschönern. Das Material und Dekor werden zur Verfügung gestellt. Mitzubringen sind nur Schere, Lineal und Bastelkleber.

für Kinder ab 10 Jahre