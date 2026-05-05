Kreative Kooperation

Vernissage

bis

Ärztezentrum Ellwangen Karlstraße 1, 73479 Ellwangen

Jürgen Langer lenkt den Blick in Richtung Street / Portrait und experimentelle Fotografie, Gerhard Stock zeigt neue grafische Arbeiten und Monotypien. 

Vor allem aber sind gemeinsame Werke zu sehen: künstlerische Überarbeitungen von Fotografien mittels Spachtel, Druck und Dripping – farbintensive Reaktionen auf Schwarz-Weiß-Aufnahmen.

Fotografien mit LANGER Belichtungszeit auf drei STOCKwerken

Dauer der Ausstellung: 26.06. – 01.11.2026, jeweils zu den Öffnungszeiten des Ärztezentrums

Info

Ärztezentrum Ellwangen Karlstraße 1, 73479 Ellwangen
Kunst & Ausstellungen
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