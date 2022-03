Kreative Weidenwerkstatt

Wir vermischen alte Handwerkskunst mit freiem Verflechten der Weide und lassen uns von der Natur inspirieren. An Material kommen vor allem Weiden zum Einsatz aber auch weitere biegsame Materialien. Entscheiden Sie am Morgen anhand verschiedener Beispiele, was Sie flechten möchten … jedes Werkstück wird ein Unikat.