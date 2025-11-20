Kreatives Malen – Kunstwerkstatt und Workshop

Hochschule Ansbach Residenzstr. 8, 91522 Ansbach

„In sich gehen und sich kreativ ausdrücken - Malen“ mit Johanna Erlmeier, Künstlerin und Kunsttherapeutin.

In diesem Kunstworkshop steht der kreative Selbstausdruck im Mittelpunkt. Das Malen in entspannter Atmosphäre wird durch Impulse und Methoden angeleitet, unterstützt und begleitet. Mittels Farben, Symbolen, Maltechniken, Gestaltung und Reflexion werden innere Prozesse sichtbar gemacht. Ziel ist es, über den künstlerischen Ausdruck Zugang zu eigenen Ressourcen, Gefühlen und neuen, erweiterten Perspektiven zu finden.

Es sind keine künstlerischen Vorkenntnisse erforderlich - im Vordergrund steht der persönliche Ausdruck, der im entstandenen Bild als einzigartiges und individuelles Ergebnis festgehalten wird.

Freizeit & Erholung
