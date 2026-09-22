Kreatives Schreiben – eine Möglichkeit sich selbst auszudrücken

Schreiben, weil es Freude bereitet, spielerisch und leicht – ohne Druck und ohne Wertung. In diesem Workshop kommen Sie mithilfe verschiedener Impulse wie Musik, Bildern und Gerüchen… Ihrer Kreativität auf die Spur und probieren sich aus. Schreibanregungen laden Sie zum Perspektivwechsel ein, lassen Sie in fremde Welten eintauchen und schicken Ihre Fantasie auf die Reise. Natürlich nehmen wir uns neben dem Schreiben Zeit für den Austausch über die entstandenen Texte. Lassen Sie sich auf die Freude am Schreiben ein und entdecken Sie, was in Ihnen steckt! Der Workshop richtet sich an alle, die Freude an Worten und am Schreiben haben, Vorkenntnisse sind keine erforderlich.

Bitte mitbringen: Schreibzeug und Block oder Notizheft.