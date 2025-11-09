Kreatives Schreiben & Poetry Slam

Eine eigene Stimme, den persönlichen Ausdruck, die richtigen Worte finden: Poetry Slam ist das Format der Stunde und erreicht durch seine Zugänglichkeit ein begeistertes Publikum landauf, landab. Im Wettbewerb um den Zuspruch des Publikums treten Künstler*innen mit eigenen Texten gegeneinander an.

Anhand einfacher Schreibspiele erklärt der erfahrene Workshopleiter und Bühnenkünstler Marius Loy, wie du einen prosaischen oder lyrischen Text so aufbaust, dass er für den Vortrag auf der Bühne funktioniert.

Und wer will, kann im Rahmen von GÖPPINGEN SCHREIBT! auch ganz schnell den direkten Weg auf die Bühne finden.

Die Slam-Master bei ODEON …. …. #SLAM!