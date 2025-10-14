Kreativmarkt des Lions Clubs

Rund 60 Aussteller präsentieren kreatives Kunsthandwerk auf über 1.000 qm in derEberbacher Stadthalle. Das Ausstellerangebot ist umfangreich, wobei auch dieses Mal neueMarktbeschicker dabei sind.

Es gibt Tradition und Neues aus den verschiedenstenhandwerklichen Bereichen zu entdecken: Kunsthandwerk, Glas- und Porzellanartikel,Schmuck und Mineralien, Naturkosmetik, Honig, Bilder, Fotos und Karten, Mode aus Seide,Wolle oder Leder, Stofftiere, Taschen und vieles mehr werden angeboten. Die Standflächenin der Stadthalle, im Foyer und auf der Empore sind voll besetzt. Die Besucher erwartet einbreites Angebot, das eine wunderbare Einstimmung auf die bevorstehende Advents- undWeihnachtszeit ist. Schauen Sie den Handwerkern und Künstlern über die Schulter undkommen Sie mit den Ausstellern ins Gespräch.Für die Bewirtung der Marktbesucher sorgt der Lions Club Eberbach mit hausgemachtemKuchen, Kaffee, anderen Getränken und kleinen Snacks, die im Foyer angeboten werden.Der Lions Club steht gerne für Fragen der Besucher zur Verfügung und freut sich über einenregen Austausch.Die Eberbacher Lions arbeiten ehrenamtlich und der gesamte Markterlös kommt vollständigwohltätigen Zwecken zugute. Dem Lions Club liegt besonders die Förderung von Bildung,Erziehung, Kultur und Gesundheit, die Vereins- und Sportförderung, das Engagement fürKinder und Jugendliche sowie die Unterstützung nationaler und internationaler Hilfsprojekteam Herzen. Der Eintrittspreis bleibt mit 2,50 Euro je Besucher ab 15 Jahren gleich und kannerfreulich niedrig gehalten werden. Die Lions freuen sich auf eine breite Unterstützung durchviele Besucher des Kreativmarkts.