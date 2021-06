× Erweitern ©Rothenburg Tourismus Service, W. Pfitzinger Rothenburg Marktplatz

Am 10. und 11. Juli 2021 von 11 bis 18 Uhr richtet die Hofheimer Eventagentur evendon zum zweiten Mal den HandmadeArt Markt in der Rothenburger Altstadt aus. „Das Konzept hat sich in der Szene herumgesprochen. Wir sind ganz schön gewachsen, um etwa 20 Prozent. Es haben dieses Jahr fast 50 überwiegend junge Manufakturen, Künstler und Designer aus der ganzen Bundesrepublik ihr Kommen angemeldet, um ihre kreativen und originellen Produkte hier bei uns zu präsentieren. Hochwertige und handgemachte Einzelstücke, viele davon nachhaltig hergestellt, sind nach wie vor sehr gefragt“, berichtet Beate Hüls von evendon.

Der Kreativmarkt HandmadeART bietet auch dieses Jahr wieder Stylisches, Funktionales, Upgecyceltes, Köstliches, Nützliches und Verrücktes aus der aktuellen Handmade-Szene.

Mit dabei sind beispielsweise die Seifenmanufaktur Maria Rose, Edelrost mit handgemachten Eisenpfannen, Seiten 2 von 2 wie’s kimmt mit gestrickten Accessoires aus Garnen, Bürsten aus dem Schwarzwald oder Schickimicki Schnickschnack mit Mode & Schmuck und Glitzerpups mit nachhaltigem Windelkonzept und vieles mehr.

Und so ist auch in diesem Jahr bei HandmadeART am Grünen Markt Bewundern und Einkaufen angesagt, aber auch Erleben und Genießen.